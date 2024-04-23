Замминистра обороны РФ задержали по делу о взятке | 360°

Криминал 23 апреля 2024, 21:29 Замминистра обороны РФ задержали по делу о взятке СК сообщил о задержании замминистра обороны РФ по подозрению в получении взятки Freepik

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Заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали по делу о взятке. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК РФ (получение взятки), задержали заместителя министра обороны РФ Тимура Владимировича Иванова», — указали в сообщении. Других подробностей в ведомстве пока не привели.

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Из данных пресс-службы следует, что речь идет о получении взятки в особо крупном размере, который начинается от суммы в один миллион рублей. Максимальное наказание за такое преступление предусматривает 15 лет лишения свободы.

Иванов занимал должность заместителя министра с 2016 года. Он курировал вопросы жилищного обеспечения войск, а также строительство и капремонт объектов Минобороны.

В начале апреля Басманный суд приговорил заместителя главы ГУ МЧС Москвы Сергея Зотова к двум с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Его признали виновным по делу о взятках.