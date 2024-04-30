Арестованного замминистра обороны уличили в переоформлении транспорта на отца | 360°

Общество 30 апреля 2024, 09:34 Арестованного замминистра обороны уличили в переоформлении транспорта на отца РИА «Новости»: арестованный замглавы МО Иванов переоформил мотоцикл на отца MOD Russia/via Globallookpress.com / Global Look Press

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Арестованный по делу о получении взятки замминистра обороны России Тимур Иванов переоформил свой мотоцикл MV Agusta на отца в 2022 году. Об этом стало известно РИА «Новости».

Мотоцикл у Иванова появился в 2019 году. Мужчина значился его владельцем с 27 марта 2019 года по 10 июня 2022 года, а затем транспортное средство стало принадлежать другому человеку — отцу Иванова — Вадиму Геннадьевичу.

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В серии полиса первого владельца мотоцикла появился статус «прекратил действие». Неизвестно, продал или подарил Иванов транспортное средство родителю.

Замминистра обороны стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере. По предварительной версии, Иванов покровительствовал подрядчикам ведомства. Взамен ему делали бесплатный ремонт на принадлежащих замминистру объектах.

Суд рассматривал дело чиновника 24 апреля. Иванова арестовали на два месяца, до конца июня он останется в СИЗО. Активы и счета заместителя министра и его семьи арестовали. С сайта Минобороны исчезла станица с биографией Иванова.