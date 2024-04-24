Раскрыта фабула обвинения замминистра обороны Иванова | 360°

24 апреля 2024, 18:00
Раскрыта фабула обвинения замминистра обороны Иванова
Замминистра обороны Иванова обвинили в получении бесплатных услуг подрядчиков
Фабула обвинения заместителя министра обороны Тимура Иванова заключается в том, что он оказывал помощь компаниям — подрядчикам ведомства в обмен на бесплатный ремонт. Об этом сообщил представляющий интересы обвиняемого по делу о крупной взятке адвокат Мурад Мусаев. Его слова привело РИА «Новости».
«Обвинение сводится к тому, что Иванов оказывал помощь компаниям — подрядчикам Минобороны, за которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы на объектах», — прокомментировал правозащитник.
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Он подчеркнул, что сам Иванов не подтверждает свою вину. По словам Мусаева, обвинение указало стоимость этих ремонтных работ, она «взята с потолка».
Дело чиновника рассматривал 24 апреля Басманный суд Москвы. Иванова арестовали до 23 июня. Сторона защиты намерена обжаловать это решение. Адвокаты надеются, что суд заменит меру пресечения на домашний арест.
Суд
Адвокаты
Москва
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