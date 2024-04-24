Раскрыта фабула обвинения замминистра обороны Иванова | 360°

Общество 24 апреля 2024, 18:00 Раскрыта фабула обвинения замминистра обороны Иванова Замминистра обороны Иванова обвинили в получении бесплатных услуг подрядчиков РИА «Новости»

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Фабула обвинения заместителя министра обороны Тимура Иванова заключается в том, что он оказывал помощь компаниям — подрядчикам ведомства в обмен на бесплатный ремонт. Об этом сообщил представляющий интересы обвиняемого по делу о крупной взятке адвокат Мурад Мусаев. Его слова привело РИА «Новости».

«Обвинение сводится к тому, что Иванов оказывал помощь компаниям — подрядчикам Минобороны, за которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы на объектах», — прокомментировал правозащитник.

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Он подчеркнул, что сам Иванов не подтверждает свою вину. По словам Мусаева, обвинение указало стоимость этих ремонтных работ, она «взята с потолка».

Дело чиновника рассматривал 24 апреля Басманный суд Москвы. Иванова арестовали до 23 июня. Сторона защиты намерена обжаловать это решение. Адвокаты надеются, что суд заменит меру пресечения на домашний арест.