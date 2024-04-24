Замминистра обороны Иваново отправили в СИЗО Лефортово | 360°

Криминал 24 апреля 2024, 23:52 Замминистра обороны Иваново отправили в СИЗО Лефортово ОНК: Арестованный замминистра обороны Иванов заявил о стабильном состоянии РИА «Новости»

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Арестованный по делу о получении крупной взятки заместитель министра обороны Тимур Иванов до 23 июня останется в следственном изоляторе Лефортово. Жалоб на условия содержания у него нет. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил первый заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Николай Зуев.

Он пояснил, что сегодня вместе с коллегами посетил арестованного заместителя министра, который пока находится в карантинной камере.

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«По его словам, все необходимое имеется: телевизор, холодильник, питьевая вода, постельные и гигиенические принадлежности», — рассказал Зуев о разговоре с Ивановым.

Общественник добавил, что собеседник положительно оценил чистоту в камере и комплексный ужин с рыбой, который он получил.

Член Общественной наблюдательной комиссии Дамир Енаев добавил, что сегодня Иванова посетил врач, который узнал о его состоянии и наличие хронических заболеваний.

«Свое моральное состояние Иванов оценил как стабильное, держится», — подчеркнул общественник.

Енаев добавил, что завтра заместителя министра обороны посетит психолог и медицинский специалист, который возьмет у него необходимые анализы.

Заместителя министра обороны Тимура Иванова обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

Представляющий его интересы адвокат Мурад Мусаев заявил, что из по версии следователей, его подзащитный покровительствовал компаниям — подрядчикам Минобороны в обмен на бесплатный ремонт принадлежащих ему объектов.

Юрист подчеркнул, что криминалисты оценили стоимость работ по неверной цене, потому что указанная сумма «взята с потолка». Мусаев подчеркнул, что Иванов своей вины не признал.

Еще один адвокат замминистра обороны Денис Балуев в комментарии 360.ru подчеркнул, что защита подаст ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест.