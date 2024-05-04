Две машины замминистра обороны Иванова перешли его экс-супруге | 360°

Общество 04 мая 2024, 10:54 Две машины замминистра обороны Иванова перешли его экс-супруге РИА «Новости»: два авто замминистра обороны Иванова достались его бывшей жене РИА «Новости»

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Две иномарки арестованного по подозрению во взятках заместителя министра обороны Тимура Иванова перешли его экс-супруге Светлане. Автомобили достались ей после развода зимой прошлого года, сообщило РИА «Новости».

По данным издания, речь идет о машине марки Chevrolet Suburban со скоростным разгоном до 234 километров в час. Предположительно, такой автомобиль может стоить от 4,5 миллиона до 16 миллионов в зависимости от года выпуска.

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Вторая иномарка — Mercedes-Benz V-Класс 220 d AT 4MATIC. Немецкий минивэн способен разгоняться до 237 километров в час. Цены такой машины начинаются от шести миллионов рублей в зависимости от комплектации. Стоимость аналогичного минивэна 2023 года выпуска начинается от 15 миллионов рублей.

Оба автомобиля Иванов внес в декларацию в 2019 году. Журналисты выяснили, что в феврале 2023-го владелицей двух иномарок стала женщина с инициалами и датой рождения, совпадающими с данными экс-супруги Иванова.

В 2022 году замминистра обороны России Тимур Иванов переоформил свой мотоцикл MV Agusta на отца. В полисе первого собственника байка указан статус «прекратил действие».