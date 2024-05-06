Адвокат замглавы Минобороны Тимура Иванова назвал для него приоритетную меру пресечения | 360°

06 мая 2024, 01:35
Адвокат замглавы Минобороны Тимура Иванова назвал для него приоритетную меру пресечения
Адвокат Балуев: для замглавы МО Иванова будем добиваться домашнего ареста
Защита арестованного по подозрению во взятках замминистра обороны Тимура Иванова планирует добиться отмены решения Басманного суда Москвы, настаивая на его переводе под домашний арест в столичную квартиру или загородный дом на Рублевском шоссе. Об этом сообщил «Коммерсанту» адвокат Денис Балуев.
«Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения», — заявил он.
Реклама
Адвокат добавил, что изменить решение суда помогут заслуги Иванова перед страной, так как он имеет звания героев ЛНР и ДНР, а также отмечен многочисленными наградами. Кроме того, защита планирует акцентировать внимание еще и на том, что обвиняемый является отцом пятерых детей.
Балуев отметил, что адвокаты не исключают и возможность внесения за Иванова залога, но с этим могут быть проблемы, так как все его активы арестованы.
Кроме того, он пожаловался, что адвокатов больше недели не пускают к подопечному в СИЗО «Лефортово», где он сейчас находится.
Ранее стало известно, что Иванов в 2022 году переоформил свой мотоцикл MV Agusta на отца, а две его иномарки перешли в собственность бывшей супруге в феврале 2023 года.
Адвокаты
Минобороны РФ
Коррупция
Аресты
Реклама
Реклама