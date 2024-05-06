Адвокат замглавы Минобороны Тимура Иванова назвал для него приоритетную меру пресечения | 360°

Криминал 06 мая 2024, 01:35 Адвокат замглавы Минобороны Тимура Иванова назвал для него приоритетную меру пресечения Адвокат Балуев: для замглавы МО Иванова будем добиваться домашнего ареста Freepik

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Защита арестованного по подозрению во взятках замминистра обороны Тимура Иванова планирует добиться отмены решения Басманного суда Москвы, настаивая на его переводе под домашний арест в столичную квартиру или загородный дом на Рублевском шоссе. Об этом сообщил «Коммерсанту» адвокат Денис Балуев.

«Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения», — заявил он.

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Адвокат добавил, что изменить решение суда помогут заслуги Иванова перед страной, так как он имеет звания героев ЛНР и ДНР, а также отмечен многочисленными наградами. Кроме того, защита планирует акцентировать внимание еще и на том, что обвиняемый является отцом пятерых детей.

Балуев отметил, что адвокаты не исключают и возможность внесения за Иванова залога, но с этим могут быть проблемы, так как все его активы арестованы.

Кроме того, он пожаловался, что адвокатов больше недели не пускают к подопечному в СИЗО «Лефортово», где он сейчас находится.

Ранее стало известно, что Иванов в 2022 году переоформил свой мотоцикл MV Agusta на отца, а две его иномарки перешли в собственность бывшей супруге в феврале 2023 года.