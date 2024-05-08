Суд оставил замминистра обороны Иванова в СИЗО | 360°

Эксклюзив 08 мая 2024, 16:14 Суд оставил замминистра обороны Иванова в СИЗО Мосгорсуд признал законным арест замминистра обороны Иванова по делу о взятке

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Московский городской суд признал законным арест заместителя министра обороны Тимура Иванова, который проходит по обвинению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — объявил решение судья.

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Сторона защиты принесла в суд четыре пакета с наградами высокопоставленного военного, его пришла поддержать телеведущая Мария Китаева.

Адвокат Иванова Денис Балуев сообщил 360.ru, у его клиента обычный настрой.

«Карантин кончился, поэтому Иванов находится в камере с другим арестантом. Настрой нормальный, рабочий. Будем обжаловать решение суда, безусловно», — сказал он.

Иванов курировал в Минобороны работу военно-строительного комплекса, его обвинили во взяточничестве в особо крупном размере и отправили под арест до 23 июня. По версии следствия, Иванов для получения взятки вступил в сговор с третьими лицами при проведении субподрядных и подрядных работ для нужд министерства.