Собак из приюта начали эвакуировать в Курской области

Волонтеры начали эвакуировать собак из приюта «Право жить» в Судже

Волонтеры начали вывозить собак из судженского приюта «Право жить» в Курской области в связи с атаками со стороны украинских националистов. Об этом 360.ru рассказала руководитель приюта Екатерина Жильникова.

«Мы частично эвакуируем животных в связи с обстановкой в Курской области. Увозим животных, по возможности. Есть собаки старше 10 лет. С новыми хозяевами будем поддерживать связь, мы их поддержим», — отметила она.

Жильникова добавила, что приют уже отправил порядка 30 собак в Москву своими силами, однако еще остаются порядка 200 животных.

Общественный инспектор в области обращения с животными Степан Рябцев добавил, что волонтеры вывезут столько животных, сколько смогут.

«Срочно эвакуируем оставшуюся часть животных. Вывезем столько животных, сколько получится. В Курской области становится опасно, поэтому действуем оперативно», — заключил он.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили в Курскую область порядка 11 тысяч боевиков.