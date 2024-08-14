Раскрыта численность украинских боевиков в Курской области

Власти Украины привлекли к атаке на Курскую область 11 тысяч боевиков, из которых большую часть уже уничтожили российские военные. Об этом в Telegram-канале заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Он подчеркнул, что перед украинскими военными поставили задачу к 11 августа захватить Курскую атомную электростанцию для шантажа России. Но с этой задачей ВСУ не справились.

Алаудинов подчеркнул, что для вторжения в российский регион украинское командование задействовала весь свой ресурс, который еще «более-менее на ходу». Но в итоге потери противника оказались огромными,

«Большая часть техники из той, что была брошена на Курское направление, уже уничтожена», — заявил генерал-майор.

Командир «Ахмата» добавил, что Россия завершила блокирование Курской области. Украинские боевики начали окапываться, чтобы избежать уничтожения. Нового продвижения войск противника в Курской области больше не будет.

Алаудинов отметил, что российские военные отбили большую часть Суджи. Украинские боевики остались только вокруг и в некоторых частях города.

Министерство обороны в минувший вторник, 13 августа, сообщило, что с начала попытки вторжения в Курскую область украинские войска потеряли до 2030 человек личного состава, а также большое количество вооружений и бронетехники.