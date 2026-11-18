В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку по факту серьезного ДТП на Пискаревском проспекте. Авария произошла 17 ноября в 12:10 у дома 145, пишет Neva.Today .

По данным ГУ МВД, 20-летний водитель за рулем Kia Rio сначала протаранил стойку светофора, после чего вылетел на тротуар, где сбил двух 23-летних петербурженок. В результате наезда обе девушки получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.