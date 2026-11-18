Женщины за рулем чаще всего опасаются спровоцировать ДТП, ошибиться при парковке и столкнуться с чужой агрессией. Об этом сайту «Газета.Ru» рассказала психолог клиники «Будь Здоров» Марта Уварова.

По словам специалиста, первый страх — устроить аварию на перекрестке, при перестроении или в плотном потоке. Вторая частая проблема связана с параллельной парковкой, узкими дворами и подземными паркингами: автомобилистки боятся не рассчитать габариты машины и задеть чужой транспорт на глазах у окружающих.

Третьим фактором стресса психолог назвала враждебность других участников движения — сигналы, подрезания и попытки «наказать» за ошибку.

Уварова отметила, что эти страхи не являются врожденными: регулярная практика и водительский опыт помогают справиться с тревожностью.