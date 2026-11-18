Вечером 17 ноября на 68-м километре трассы Пермь—Екатеринбург под Кунгуром произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль Renault Logan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом Mercedes, пишет «59.ру» .

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на поисково-спасательную службу, водитель грузовика пытался избежать удара, но расстояние между машинами оказалось слишком коротким. От мощного удара легковушку смяло.

Спасатели извлекли из салона тела троих мужчин 1975, 1987 и 1974 годов рождения. По предварительным данным, никто из них не был пристегнут ремнями безопасности. Водитель большегруза в аварии не пострадал. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.