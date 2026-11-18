В Богородском городском округе на 40-м километре трассы М-7 «Волга» у поворота на рабочий поселок Монино произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Попутно столкнулись грузовые автомобили «Мерседес» и «ГАЗ Next» и рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший на место выхода рейса. В салоне автобуса пассажиров не было. Водители автобуса и «Мерседеса» выбрались из кабин самостоятельно.

Водителя «ГАЗ Next», мужчину 1979 года рождения, зажало деформированными элементами кузова. Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента разжали конструкции, извлекли его и оказали первую помощь. Затем пострадавшего на носилках перенесли в автомобиль скорой помощи, и его госпитализировали в Ногинскую больницу.

По словам начальника части Сергея Сергеева, на месте аварии оградили участок дорожными конусами и отключили аккумуляторные батареи у поврежденных машин, чтобы исключить риск возгорания.