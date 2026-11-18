Кавказский районный суд Краснодарского края приговорил 24-летнего жителя Кропоткина к пяти годам колонии-поселения за ДТП, в котором погиб семимесячный ребенок. Об этом «Кубань 24» сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Авария произошла в конце апреля 2026 года на трассе Кропоткин — Темижбекская. Молодой человек без прав управлял автомобилем «Лада Калина», в котором ехали женщина и ее семимесячный ребенок. Подъезжая к кафе «9 Бар» на улице Ленина, он решил повернуть налево в запрещенном месте и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Ist.

Пассажиры отечественной легковушки получили травмы и были доставлены в больницу. У семимесячного ребенка диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, в мае он скончался.

На суде водитель признал вину и раскаялся. По его словам, он знал о запрете поворота у кафе, но решил повернуть, не доезжая до разрешенного места.

Водитель приговорен к пяти годам колонии-поселения, приговор вступил в законную силу.