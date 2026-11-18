Автоинструктор Кузнецов назвал ускорение в поворотах и стертые шины одними из главных ошибок водителей в гололед
Несоблюдение дистанции, ускорение в поворотах и стертые шины чаще всего приводят к авариям на скользкой дороге. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал специалист по безопасному вождению Игорь Кузнецов.
По его словам, водители часто слишком близко подъезжают к идущей впереди машине и тормозят в последний момент, что провоцирует мелкие ДТП. Другая типичная ошибка — преждевременное добавление газа в повороте: колеса теряют сцепление с дорогой, и автомобиль выносит на внешнюю траекторию.
Кузнецов также напомнил о необходимости проверять состояние зимней резины и сохранность шипов. Эксперт подчеркнул, что на изношенных или летних покрышках выезжать на дорогу категорически нельзя, а во время движения важно держать увеличенную дистанцию и не превышать скорость.