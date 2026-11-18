Во Всеволожском районе утром 18 ноября произошло ДТП с тремя автомобилями, в котором погиб человек. Об этом Piter.TV сообщила пресс-служба «Леноблпожспаса».

Авария случилась на 18-м километре Мурманского шоссе. По предварительным данным, в попутном направлении столкнулись легковой Subaru, седан Lada Vesta и грузовой Isuzu. От удара Subaru потерял управление и съехал в кювет. Водитель иномарки погиб на месте.

К ликвидации последствий привлекли личный состав 101-й пожарной части Всеволожского отряда «Леноблпожспаса». Сообщение об аварии поступило в экстренные службы в 09:35.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, правоохранители выясняют возможные причины потери управления и собирают показания очевидцев.