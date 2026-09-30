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    Аварию на люксовых авто с тремя пострадавшими в Москве сняли на видео

    ДТП с тремя пострадавшими на дорогих авто в Москве сняли на видео

    На видео попала авария на западе Москвы, где столкнулись три люксовых авто и пострадали три человека. Кадры происшествия сняли корреспонденты 360.ru.

    ДТП случилось на улице Веерной. На месте работают оперативные службы столицы, обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших уточняют.

    По предварительным данным, пострадали три человека. Один из них получил рваные раны, его госпитализировали.

    Движение в районе аварии затруднено в обе стороны. Автомобилистов попросили выбирать пути объезда.

    Ранее стало известно, что на юге Москвы в ДТП с участием такси пострадали два человека. Легковой автомобиль столкнулся с такси близ метро «Каширская» у дома 3 по улице Москворечье.

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