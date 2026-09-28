Нерюнгринская ГРЭС заработает в штатном режиме к концу 2026 года

Пострадавшая от пожара Нерюнгринская ГРЭС заработает в штатном режиме до конца 2026 года. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев, выступая на «Прямой линии» на канале «Якутия24» .

Он отметил, что отопление в Нерюнгри, Серебряном Бору, Беркаките и Чульмане, пропавшее после аварии, уже восстановили.

«Двое суток шли аварийные работы: запускались пиковая котельная, водогрейные котлы и третий энергоблок», — рассказал Николаев, добавив, что, к счастью, обошлось без введения режима ЧС муниципального характера.

Ремонт энергоблока № 2 планируют завершить в ближайшие недели, а в течение нескольких месяцев отремонтируют энергоблок № 1. Специалисты также выясняют причину аварии.

«К концу года Нерюнгринская ГРЭС полностью начнет работать в штатном режиме», — заверил глава республики.

Пожар произошел на электростанции 22 сентября. После него ГРЭС временно приостановила работу.