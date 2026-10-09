Рейсовый автобус насмерть сбил лося на трассе А-119 в Карелии
В Карелии лось погиб под колесами пассажирского автобуса на 379-м километре трассы А-119. Удар повредил переднюю часть машины, сообщает karelinform.ru.
Животное внезапно вышло на дорогу в Пудожском районе. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.
На место прибыли сотрудники пожарной части № 50 Пудожского района. Они осмотрели автобус, в том числе его газовое оборудование.
Пожарные не выявили утечек или других неисправностей газовой системы. Они также помогли привести участок дороги в безопасное состояние, сообщили в группе отряда.
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