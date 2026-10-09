Рейсовый автобус насмерть сбил лося на трассе А-119 в Карелии

В Карелии лось погиб под колесами пассажирского автобуса на 379-м километре трассы А-119. Удар повредил переднюю часть машины, сообщает karelinform.ru .

Животное внезапно вышло на дорогу в Пудожском районе. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

На место прибыли сотрудники пожарной части № 50 Пудожского района. Они осмотрели автобус, в том числе его газовое оборудование.

Пожарные не выявили утечек или других неисправностей газовой системы. Они также помогли привести участок дороги в безопасное состояние, сообщили в группе отряда.