Семь человек погибли при аварии с автобусом на юго-востоке Турции

Семь человек погибли и еще 10 пострадали в аварии с междугородним автобусом в провинции Газиантеп на юго-востоке Турции. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на экстренные службы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 27 сентября, в районе Нурдагы. На трассе Газиантеп — Османие пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего перевернулся.

По предварительным данным, в общественном транспорте ехали местные жители. Обстоятельства и причины аварии, а также состояние пострадавших выяснят оперативные службы.

В июле в провинции Кырыккале к востоку от Анкары автобус попал в ДТП и опрокинулся. Пострадали 40 человек.