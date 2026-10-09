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    При взрыве газа в доме в Адыгее погиб человек

    МЧС Адыгеи: взрыв газа разрушил дом в Яблонском, погиб один человек

    Взрыв газовоздушной смеси разрушил частный дом в поселке Яблоновском Тахтамукайского района Адыгеи. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

    При разборе завалов спасатели обнаружили тело погибшего, еще одну пострадавшую оперативно доставили в больницу.

    МЧС Республики Адыгея / «Макс»
    Фото: МЧС Республики Адыгея / «Макс»
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    МЧС Республики Адыгея / «Макс»
    Фото: МЧС Республики Адыгея / «Макс»
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    Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что после взрыва газовоздушной смеси возгорания не произошло, однако строительные конструкции дома полностью обрушились.

    На месте работали 27 человек и девять единиц техники от сил РСЧС. От МЧС России привлекли 16 специалистов и пять единиц техники.

    Ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в Махачкале. Часть здания обрушилась, пострадали люди.

    До этого в Люберцах провели плановый учебно-тренировочный сбор экстренных служб по сценарию взрыва газа в помещении.

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