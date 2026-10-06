360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В акватории Черного моря произошло возгорание танкера

    Фото: РИА «Новости»

    В акватории Черного моря вблизи Сочи загорелся танкер. Власти федеральной территории «Сириус» организовали мониторинг состояния воды и воздуха. Об этом сообщил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин в телеграм-канале.

    Статья дополняется...

    Жителям и гостям федеральной территории рекомендовали по возможности ограничить длительные прогулки, а находясь внутри помещений, оставлять окна закрытыми. О ходе мониторинга администрация сообщит дополнительно.

    «В акватории Черного моря произошло возгорание танкера. <… > Осуществляется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом», — сообщил глава администрации.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что вопросы обеспечения безопасности судоходства в Черном море требуют комплексного решения.

    Читайте также

    В Нальчике пациент ПНД зарезал продавщицу ларька

    В Калининграде нашли пропавшего накануне 11-летнего мальчика

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В Якутии Нерюнгринская ГРЭС приостановила работу после пожара

    В Нальчике пациент ПНД зарезал продавщицу ларька

    В Калининграде нашли пропавшего накануне 11-летнего мальчика

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В Якутии Нерюнгринская ГРЭС приостановила работу после пожара