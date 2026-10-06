В акватории Черного моря произошло возгорание танкера
В акватории Черного моря вблизи Сочи загорелся танкер. Власти федеральной территории «Сириус» организовали мониторинг состояния воды и воздуха. Об этом сообщил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин в телеграм-канале.
Жителям и гостям федеральной территории рекомендовали по возможности ограничить длительные прогулки, а находясь внутри помещений, оставлять окна закрытыми. О ходе мониторинга администрация сообщит дополнительно.
«В акватории Черного моря произошло возгорание танкера. <… > Осуществляется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом», — сообщил глава администрации.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что вопросы обеспечения безопасности судоходства в Черном море требуют комплексного решения.