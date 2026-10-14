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    Превышение ПДК сажи зафиксировали в Аксае после пожара

    Пожар в Аксае привел к повышению уровня ПДК сажи в воздухе

    Фото: РИА «Новости»

    Пожар на складе завода «Аксайкардандеталь» в Аксае Ростовской области уже локализовали. Из-за возгорания воздух в самом городе заполнился сажей, показатель превысил предельную допустимую концентрацию, сообщила местная администрация в «Максе».

    Качество воздуха в жилых районах Аксая проверили сотрудники регионального подразделения Роспотребнадзора. Специалисты констатировали превышение ПДК сажи в воздухе, местами над городом еще видны остатки клубов дыма.

    Поэтому глава отдела рекомендовал жителям Аксая закрыть окна и поменьше бывать на улице. Очистить квартиру помогут кондиционеры.

    Будут кстати и медицинские маски-респираторы, так как взвешенные вещества и сажа при попадании в легкие вызывают раздражение дыхательных путей.

    Пожар на складе в Аксае вспыхнул во вторник, 13 октября. Его локализовали на площади в 9000 квадратных метров.

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