Возле метро Отрадное столкнулись легковушка и грузовичок, трое пострадали
Возле станции метро Отрадное произошло ДТП с двумя отечественными автомобилями, в результате пострадали три человека. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
По предварительной информации, один из пострадавших — пешеход.
На кадрах, оказавшихся в распоряжении редакции, видно, что у грузовичка полностью оторвался и упал на землю фургон. У черной «Лады» сильно помят капот.
На месте работают экстренные службы. Получившим травмы участникам аварии оказывают медицинскую помощь врачи скорой помощи.
Ранее в Домодедовском округе грузовик опрокинулся на легковушку. Женщина и ребенок, ехавшие в автомобиле, погибли.
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