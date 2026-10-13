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    Возле метро Отрадное столкнулись легковушка и грузовичок, трое пострадали

    Возле станции метро Отрадное произошло ДТП с двумя отечественными автомобилями, в результате пострадали три человека. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

    По предварительной информации, один из пострадавших — пешеход.

    На кадрах, оказавшихся в распоряжении редакции, видно, что у грузовичка полностью оторвался и упал на землю фургон. У черной «Лады» сильно помят капот.

    На месте работают экстренные службы. Получившим травмы участникам аварии оказывают медицинскую помощь врачи скорой помощи.

    Ранее в Домодедовском округе грузовик опрокинулся на легковушку. Женщина и ребенок, ехавшие в автомобиле, погибли.

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