Крупный пожар произошел на складе в Ростовской области

Пожар произошел в складском помещении в Аксае Ростовской области. Его площадь достигла девять тысяч квадратных метров, сообщили в пуле МЧС России.

По словам спасателей, тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри помещения — пластик. К тому же быстрому распространению огня и дыма способствует сильные порывы ветра.

Как рассказали очевидцы 360.ru, возгорание ликвидируют более 1,5 часов.

«Людей с производства эвакуировали оперативно», — поделились они.

Информации о пострадавших не поступало. Пожар тушат более 100 человек и 36 единиц техники.

Недавно в Ульяновске загорелся автомобиль, пострадал человек. Его госпитализировали. По словам очевидцев, в машине взорвался газовый баллон.