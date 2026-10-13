Крупный пожар произошел на складе в Ростовской области
Пожар произошел в складском помещении в Аксае Ростовской области. Его площадь достигла девять тысяч квадратных метров, сообщили в пуле МЧС России.
По словам спасателей, тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри помещения — пластик. К тому же быстрому распространению огня и дыма способствует сильные порывы ветра.
Как рассказали очевидцы 360.ru, возгорание ликвидируют более 1,5 часов.
«Людей с производства эвакуировали оперативно», — поделились они.
Информации о пострадавших не поступало. Пожар тушат более 100 человек и 36 единиц техники.
Недавно в Ульяновске загорелся автомобиль, пострадал человек. Его госпитализировали. По словам очевидцев, в машине взорвался газовый баллон.
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