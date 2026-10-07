В Москве мужчину арестовали за прыжок на рельсы на станции метро «Царицыно»

Девять суток ареста назначил суд 18-летнему парню, который ходил голым в московском метро и прыгнул на рельсы. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

ЧП произошло на станции «Царицыно» 2 октября. Парень намеренно спрыгнул на основание жесткого пути, прошелся по нему и забрался на платформу. Там его и задержали сотрудники полиции.

В отношении хулигана возбудили административное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности. Молодому человеку назначили девять суток ареста.

Недавно стало известно, что москвич прыгал по машинам на дороге возле станции метро «Алексеевская». Мужчина всем рассказывал, как он снимает кино. В итоге дебошира поймали правоохранители, после чего отправили на принудительное лечение в психбольницу.