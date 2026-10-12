Жительница Красноярска напала на сотрудницу ПВЗ с собаками

На сотрудницу маркетплейса в Красноярске напала клиентка с собаками. Об этом рассказали 360.ru пострадавшая Полина и владелица ПВЗ Юлия.

По словам Юлии, конфликт с женщиной возник в сентябре из-за вещей, которые та унесла из пункта выдачи и отменила в приложении. Товары пришлось оплатить владелице ПВЗ. Решить ситуацию по телефону не удалось, клиентка разговаривала агрессивно.

В день нападения женщина ворвалась в дверь пункта выдачи с тремя собаками, буквально с порога начала поливать сотрудницу нецензурной бранью, набросилась на нее, схватила за волосы, попыталась натравить собаку.

Полина поспешила скрыться на складе, но нападавшая зашла следом, принялась бить ее и кидаться посылками с полок. Спустя минуту женщина ушла, сотрудница закрыла дверь и позвонила в полицию.

Как сообщили 360.ru в МВД, по обращению проводится проверка.

Подробнее о скандалах и нелепых ситуациях в ПВЗ — в материале 360.ru.