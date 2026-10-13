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    В Москве загорелось бывшее здание Миграционной службы на Кронштадтском бульваре

    Пожар разгорелся в двухэтажном здании на севере Москвы. Огонь перешел на кровлю, сообщил источник 360.ru.

    Возгорание произошло в здании на Кронштадтском бульваре, на втором этаже — открытое пламя. По сообщению источника, здание — нежилое. Примерная площадь пожара — около 300 квадратных метров, огонь пошел по всей кровле, здание имеет Т-образную форму. Горит чердак и частично второй этаж.

    Пожару присвоили первый ранг. По сообщению источника, из-за припаркованных автомобилей к горящему зданию не могут подъехать подъемные механизмы.

    «Пожарные не могут туда проехать, а там жилой дом почти вплотную», — высказал предположение очевидец пожара.

    Позже источник сообщил, что огонь охватил уже 900 квадратных метров.

    Ранее крупный пожар разгорелся на складе в городе Аксай Ростовской области. В помещении хранился пластик, ситуацию осложнял сильный ветер. Площадь возгорания составила около девяти тысяч квадратных метров.

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