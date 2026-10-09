В Карелии девушка с собакой спаслась после встречи с медведем

В Карелии 25-летняя девушка встретилась с медведем во время прогулки с собакой и спаслась. Об этом сообщили в группе «Наша жизнь — Meijän elaigu» в соцсети «ВКонтакте».

Вечером 7 октября около села Ведлозеро местная жительница выгуливала собаку и столкнулась с агрессивным хищником. По ее словам, зверь бросался на нее и вставал на задние лапы.

Однако в Минприроды региона после общения с девушкой уточнили: прямого контакта с животным не было.

«Встреча с медведем действительно произошла, но она стала неожиданностью как для человека, так и для животного — медведь испугался и убежал. Выход зверя был однократным», — пояснили в ведомстве.

Юридически случай нельзя считать нападением, так как нет физического воздействия или угрозы жизни.

В ведомстве отметили, что держат ситуацию на контроле. Если медведь начнет регулярно выходить к людям и станет опасен, выдадут разрешение на его отстрел.

Ранее в Иркутской области 81-летний рыбак смог отбиться от медведя.