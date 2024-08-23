Появилось новое видео из ИК-19 с захватившими заложников радикалами

Появилось новое видео с заключенными исправительной колонии № 19 под Волгоградом, которые захватили заложников. На ролике, оказавшемся в распоряжении 360.ru, преступники продемонстрировали флаг ИГИЛ*.

Радикалы схватили в заложники нескольких сотрудников исправительного учреждения во время заседания дисциплинарной комиссии. Устроившие захват назвали себя членами ИГИЛ *. В колонии объявили режим чрезвычайной ситуации.

Злоумышленники потребовали два миллиона долларов и вертолет. Убиты три человека, еще несколько пострадали. При нападении террористы использовали ножи-бабочки. Их кровавая расправа над сотрудниками колонии попала на видео.

Общественная наблюдательная комиссия в мае проводила поверку в ИК-19 в Волгоградской области, но нарушений не выявила. Следком возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России.