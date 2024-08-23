Захватчики волгоградской ИК подтвердили свою причастность к ИГИЛ
Shot: к зданию захваченной ИК в Волгоградской области прибыл спецназ
Заключенные, устроившие захват волгоградской ИК и убившие троих сотрудников, назвали себя членами ИГИЛ * . К зданию подъехал спецназ. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По его данным, в ИК находятся 1230 заключенных. В издании предположили, что нападавшие взяли в заложники начальника тюрьмы Андрея Девятова.
Террористы убили как минимум трех сотрудников. Ранения получили по меньшей мере семь человек, их доставили в реанимацию. К волгоградскому ИК прибыл спецназ. В связи с захватом в колонии объявили режим чрезвычайной ситуации.
По информации Telegram-канала Baza, в заложниках у террористов находятся четыре человека.
* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России