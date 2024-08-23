Захватчики волгоградской ИК подтвердили свою причастность к ИГИЛ

Shot: к зданию захваченной ИК в Волгоградской области прибыл спецназ

Фото: РИА «Новости»

Заключенные, устроившие захват волгоградской ИК и убившие троих сотрудников, назвали себя членами ИГИЛ * . К зданию подъехал спецназ. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, в ИК находятся 1230 заключенных. В издании предположили, что нападавшие взяли в заложники начальника тюрьмы Андрея Девятова.

Террористы убили как минимум трех сотрудников. Ранения получили по меньшей мере семь человек, их доставили в реанимацию. К волгоградскому ИК прибыл спецназ. В связи с захватом в колонии объявили режим чрезвычайной ситуации.

По информации Telegram-канала Baza, в заложниках у террористов находятся четыре человека.

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