Опубликован список предполагаемых террористов, захвативших ИК-19

В захвате ИК-19 в Волгоградской области принимали участие минимум четыре человека, сообщил Telegram-канал Mash . По данным издания, речь идет об уроженцах Таджикистана и Узбекистана.

В списке значатся Темур Х. — 1995 года рождения, Рамзидин Т. — 1996 года рождения, Рустамчон Н. — 2001 года рождения и 28-летний Назирчон Т.

Захватившие 23 августа колонию радикалы ранее потребовали два миллиона долларов и вертолет, пообещав освободить заложников — сотрудников ФСИН. Начальника ИК № 19 Андрея Девятова террористы выдали сразу после захвата, он госпитализирован с серьезными травмами. Позже арестанты назвали себя членами ИГИЛ *.

Для переговоров с ними в ИК-19 приедет мулла из Волгоградской мечети. По факту произошедшего в колонии возбуждено уголовное дело.

* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России.