Захватчики ИК-19 потребовали два миллиона долларов и вертолет

Радикалы, захватившие исправительную колонию № 19 в Волгоградской области, потребовали два миллиона долларов и вертолет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Злоумышленники пообещали отпустить заложников, если им откроют воздушный коридор на юго-восток для побега из России, сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, захватчики выдали начальника колонии Андрея Девятова, его госпитализировали. Всего в ИК находится 1230 заключенных.

Террористы убили не менее трех сотрудников ИК. Ранения получили около семи человек, они в реанимации. Заключенные, устроившие захват, назвали себя членами ИГИЛ *.

* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России.