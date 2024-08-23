Захватчики ИК-19 потребовали два миллиона долларов и вертолет

Mash: захватившие ИК-19 радикалы потребовали вертолет и 2 млн долларов

Фото: РИА «Новости»

Радикалы, захватившие исправительную колонию № 19 в Волгоградской области, потребовали два миллиона долларов и вертолет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Злоумышленники пообещали отпустить заложников, если им откроют воздушный коридор на юго-восток для побега из России, сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, захватчики выдали начальника колонии Андрея Девятова, его госпитализировали. Всего в ИК находится 1230 заключенных.

Террористы убили не менее трех сотрудников ИК. Ранения получили около семи человек, они в реанимации. Заключенные, устроившие захват, назвали себя членами ИГИЛ *.

* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России.

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