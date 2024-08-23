Сотрудников ФСИН взяли в заложники на заседании комиссии в Волгоградской области

Фото: РИА «Новости»

Несколько заключенных захватили сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии колонии Волгоградской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по освобождению заложников. Одного сотрудника ФСИН убили.

По данным Telegram-канала Shot, погибший — дежурный ИК-19. Он пытался оказать сопротивление захватчикам, но был убит ножом. Минимум четверо человек серьезно ранены. Один из пострадавших — заместитель начальника колонии по безопасности и оперативной работе.

Среди заложников у террористов 45-летний начальник волгоградской колонии Андрей Девятов. Сейчас дорогу к колонии перекрыли.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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