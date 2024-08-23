Появилось видео с расправой террористов над сотрудниками волгоградской ИК

Заключенные, захватившие исправительную колонию № 19, сняли видео расправы над сотрудниками. Террористы на камеру рассказали, что являются участниками ИГИЛ*. Ролик появился в распоряжении 360.ru.

Осторожно, видео содержит жестокость и насилие. Ролик нельзя смотреть лицам младше 18 лет и беременным женщинам.

«Захватили ФКУ ИК-19 города Волгоград», — выкрикнул один из террористов.

На кадрах видно, что в захвате участвовали как минимум три человека. Один из них показал убитых и тяжелораненых сотрудников колонии. Другой заключенный держал заложника и угрожал ему ножом.

Telegram-канал Mash сообщил, что захват колонии устроили как минимум четыре человека. По его данным, террористы являются уроженцами Таджикистана и Узбекистана. Они потребовали предоставить им вертолет и два миллиона долларов, пригрозив, что убьют заложников.

В числе захваченных сотрудников был начальник колонии Андрей Девятов. Террористы выдали его силовикам, мужчину госпитализировали с тяжелыми ранениями.