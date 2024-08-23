Радикалы из ИК-19 могли купить ножи на территории колонии

Ножи-бабочки, которые использовали во время нападения арестанты в колонии № 19 в Волгоградской области, могли купить на территории исправительного учреждения. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Как сообщило издание, холодное оружие, вероятно, осужденные приобрели за взятку. Сейчас полиция выясняет место их приобретения.

Нападение заключенных на сотрудников колонии 23 августа привело к гибели минимум трех работников ФСИН. Также сообщается, что семь человек получили ранения. Среди них начальник колонии Андрей Девятов. Он получил тяжелые травмы и госпитализирован. По факту нападения и захвата заложников Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Арестанты назвали себя членами ИГИЛ* и потребовали два миллиона долларов и вертолет, чтобы отправиться на юго-восток страны.

* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России