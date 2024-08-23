Четырех пострадавших сотрудников ИК-19 увезли в волгоградскую больницу

Четыре сотрудника ФСИН, пострадавшие при захвате заложников в ИК-19 находятся в больнице. Об их госпитализации сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram-канале .

Он уточнил, что для пострадавших подготовили санитарную авиацию и опорные больницы Волгограда. Также в Суровикинскую ЦРБ отправили специалистов-медиков.

«Сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно», — заявил глава города.

Он напомнил, что в регионе создали оперативный штаб для координации работ по освобождению заложников. Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия.

Бочаров заверил, что жителям Суровикина ничего не угрожает.

«Каждый находящийся на нашей территории человек обязан уважать и соблюдать законы России. Мы никому не позволим пытаться разжигать межнациональную рознь», — подчеркнул он.

Несколько заключенных радикалов 23 августа взяли в заложники сотрудников ИК-19. Источник сообщил Telegram-каналу Shot, что захватившие колонию арестанты, угрожают взорвать самодельную бомбу.