«Нарушений не было». ОНК в мае проверяла колонию под Волгоградом, где захватили заложников

ОНК не выявила нарушений при проверке волгоградской ИК-19 в мае

Общественная наблюдательная комиссия в мае проводила поверку в ИК-19 в Волгоградской области. Тогда нарушений не было, рассказал РИА «Новости» председатель региональной ОНК Вадим Чередник.

Заключенные колонии строго режима № 19 в Волгоградской области захватили заложников. Они потребовали два миллиона долларов и вертолет. Арестанты назвали себя членами ИГИЛ *.

Сейчас в колонии идет операция по освобождению заложников. Известно, что несколько человек погибли, есть раненные. Троих пострадавших доставили в реанимацию. Появилось видео с жестокой расправой террористов над сотрудниками волгоградской ИК.

Следователи возбудили уголовное дело после захвата заложников. Ранее стали известны личности предполагаемых террористов.

* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России.