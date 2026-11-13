Сначала думали, что их похитили. Родственник рассказал, как искали убитую сыном женщину в Петербурге

Муж сестры убитой в Петербурге женщины рассказал о ее плохих отношениях с сыном

После исчезновения убитой сыном женщины в Санкт-Петербурге близкие сначала думали, что их обоих похитили. Об этом рассказал корреспонденту 360.ru муж сестры погибшей.

По его словам, родня заподозрила неладное, когда оба перестали отвечать на звонки, а сообщения от женщины стали нетипичными.

«Она никогда так не писала. Мы поняли, что кто-то отвечает за нее и думали, что их насильно где-то удерживают», — уточнил собеседник.

Обеспокоенные родственники обратились в полицию. В один из вечеров они приехали в Парголово и стучали в квартиру пропавшей, но никто не открыл и не отозвался.

Мужчина рассказал, что отношения женщины с сыном были неважными, между ними нередко случались скандалы, в том числе из-за курения.

Ранее у на экотропе вдоль Юкковского ручья в чемодане обнаружили тело женщины. По подозрению в убийстве задержали 15-летнего сына жертвы.