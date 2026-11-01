Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе у стадиона в Алабаме

Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы возле стадиона Legion Field в американском Бирмингеме, штат Алабама. Все произошло вечером 1 октября после футбольного матча Magic City Classic, сообщил телеканал ABC 33/40 со ссылкой на полицию.

Выстрелы прозвучали около 19:50 по местному времени на улице Греймонт-авеню, неподалеку от стадиона. К этому моменту большинство зрителей уже покинули спортивную арену, однако рядом продолжали работать торговые точки.

По словам начальника полиции Майкла Пикетта, один из пострадавших находится в критическом состоянии, состояние остальных семерых оценивается как стабильное. Личность погибшего пока не раскрывается.

Правоохранители задержали одного человека и обнаружили на месте происшествия несколько единиц огнестрельного оружия.

Также вчера в Фэрфилде, штат Калифорния, неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Solano Town Center. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения.