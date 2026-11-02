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    Рабочий погиб при возгорании паров автоцистерны в Альметьевске

    Фото: РИА «Новости»

    Некорректная проверка горючей жидкости в вакуумной автомобильной цистерне привела к гибели рабочего предприятия в Альметьевске. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

    В ведомстве уточнили, что сотрудник предприятия совершил поджег жидкости и не учел наличия скопления паров, которые мгновенно вспыхнули. От полученных травм рабочий скончался на месте.

    Для проведения выяснения обстоятельств происшествия и соблюдения законодательства об охране труда на предприятие выехал исполняющий обязанности прокурора города Эдуард Имамов.

    В конце июня в больнице Ростова-на-Дону скончался 12-летний школьник, получивший 95% ожогов тела. Родные ребенка со ссылкой на очевидцев заявили, что мальчика облили бензином и подожгли знакомые, с которыми у него возник конфликт.

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