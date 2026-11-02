Рабочий погиб при возгорании паров автоцистерны в Альметьевске

Некорректная проверка горючей жидкости в вакуумной автомобильной цистерне привела к гибели рабочего предприятия в Альметьевске. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что сотрудник предприятия совершил поджег жидкости и не учел наличия скопления паров, которые мгновенно вспыхнули. От полученных травм рабочий скончался на месте.

Для проведения выяснения обстоятельств происшествия и соблюдения законодательства об охране труда на предприятие выехал исполняющий обязанности прокурора города Эдуард Имамов.

В конце июня в больнице Ростова-на-Дону скончался 12-летний школьник, получивший 95% ожогов тела. Родные ребенка со ссылкой на очевидцев заявили, что мальчика облили бензином и подожгли знакомые, с которыми у него возник конфликт.