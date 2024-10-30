Открытый огонь потушили на производственном предприятии в Подольске

Открытое пламя потушили на предприятии по производству пластиковых окон в Подольске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Подольске», — заявили в министерстве.
По данным РИА «Новости», открытое горение потушили на площади в 3,6 тысячи квадратных метров.
В распоряжении 360.ru появились кадры пожара в Подольске. На видео сняли полыхающее здание и работу спасателей. К тушению огня привлекли 45 специалистов и 15 единиц техники. Помещение самостоятельно покинули 15 человек.
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