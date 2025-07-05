Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ, летевших на Москву

Российские военные ликвидировали два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

Ранее стало известно, что за минувшую ночь на 5 июля дежурные средства противовоздушной обороны сбили 94 дрона ВСУ в небе над несколькими российскими регионами. Противник пытался атаковать Воронежскую, Брянскую, Ленинградскую, Смоленскую и другие области.

Утром 5 июля за два часа средства ПВО перехватили еще 12 беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами — Брянской, Рязанской, Орловской и Новгородской.