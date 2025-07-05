Над российскими регионами сбили более 10 украинских БПЛА за два часа
Средства противовоздушной обороны за два часа перехватили и уничтожили 12 беспилотников ВСУ самолетного типа, которые пытались атаковать Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
По данным ведомства, дежурные средства ПВО с 06:00 до 08:00 по московскому времени сбили дроны над четырьмя российскими регионами.
Больше всего БПЛА обнаружили и ликвидировали над Брянской областью — восемь. Еще два беспилотника уничтожили над Рязанской, над Орловской и Новгородской перехватили по одному аппарату.
Минувшей ночью силы ПВО сбили 94 беспилотника над Россией. Большую часть из них (34 дрона) ликвидировали в небе над Воронежской областью.
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