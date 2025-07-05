Мизулину возмутил лайнап на VK Fest

«Зачем продвигать тех, кто даже судом привлечен за пропаганду наркотиков? Или тех, кто в тяжелый момент для страны трусливо сбежал за границу и делал сомнительные посты против России в соцсетях? <…> Зачем продвигать тех, кто сознательно и цинично ради сиюминутного хайпа и прибыли использует плохие темы в своем контенте?» — возмутилась она.

Мизулина не назвала имен конкретных исполнителей, которые, по ее мнению, не должны выступать на VK Fest. Она обратилась к организаторам с предложением обратить внимание на новых молодых артистов, которые создают добрый контент, и дать им возможность расти на крупной площадке.

В этом году VK Fest проходит в десятый раз. Фестивальные дни уже прошли в Челябинске, Сириусе и Казани. В эти выходные — с 5 по 6 июля — мероприятие состоится в Санкт-Петербурге, а 19–20 июля — в Москве.

Ранее организаторы пообещали впервые открыть на VK Fest в Москве электронную площадку.