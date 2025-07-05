Наводнение в Техасе унесло жизни более 20 человек

Обрушившиеся на центральные районы штата Техас сильные ливни привели к выходу из берегов реки Гваделупа. Потоки воды снесли жилые дома, а также постройки летнего лагеря для девочек Camp Mystic. Власти штата объявили, что в результате наводнения погибли 24 человека, еще 25 пропали без вести, сообщила газета The New York Times .

Поисково-спасательные работы продолжались всю минувшую ночь. По отчетам экстренных служб, из районов подтопления эвакуировали более 200 человек.

В Национальной гвардии Техаса заявили, что провели более 300 спасательных операций с привлечением вертолетов и пловцов-спасателей. Губернатор штата Грег Эбботт уточнил, что от воды пострадали 15 округов, в которых он ввел режим чрезвычайного положения.

Таких последствий можно было избежать. Национальная метеорологическая служба еще в четверг предупредила о приходе в центральную часть Техаса сильного шторма, который может спровоцировать наводнения. Подъем воды в реках начался еще в пятницу.

Власти штата заявили, что получили предупреждение синоптиков слишком поздно и оказались перед сложным выбором: призвать людей искать возвышенности на месте или эвакуироваться в другие округа. Но это повышало риски, что потоки воды сметут автомобили.

В минувшую пятницу, 4 июля, разразившийся шторм чуть не затопил Санкт-Петербург, а сильный ветер уронил деревья и шаткие конструкции. В городском главке МЧС заявили, что из-за разгула стихии пострадали пять человек, повреждения получили восемь автомобилей. Ликвидация последствий непогоды продолжается до сих пор.