Появилось видео мощного пожара на производстве в Подольске

Мощный пожар в производственном здании в Подольске сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.
На ролике запечатлели полыхающее помещение завода по производству пластиковых окон. От здания поднимается густой черный дым. Так же на видео сняли работу спасателей.
По данным МЧС, огонь охватил площадь в 1,4 тысячи квадратных метров. К тушению пожара привлекли 45 спасателей и 15 единиц спецтехники. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.
В этот же день пожар вспыхнул в многоквартирном жилом доме в селе Сосновка на Камчатке. Информации о пострадавших из-за огня не поступало, но некоторым стало плохо из-за паники.
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