Производственное здание загорелось в Подольске на площади 1,4 тысячи «квадратов»

Здание завода по производству пластиковых окон загорелось в Подольске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Московской области.

Спасатели прибыли на место ЧП. По их данным, огонь охватил помещение на Станционной улице на площади 1,4 тысячи квадратных метров.

«Самостоятельно эвакуировались 15 человек», — уточнили в пресс-службе.

В тушении пламени участвуют 45 сотрудников МЧС и 15 единиц техники.

Мощный пожар вспыхнул 30 октября на Камчатке в селе Сосновка. Там загорелась крыша многоквартирного дома. По данным очевидцев, некоторым стало плохо из-за паники — в здании живут много пожилых людей.