Ликсутов: в Москве на торги выставили участок под производство на Машкинском шоссе

В Москве начали поиск инвестора, который возведет промышленный комплекс на севере столицы. Земельный участок под строительство выставили на торги, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«На текущий момент на торги выставлен земельный участок площадью 0,7 гектара. Отрасль производства победитель аукциона сможет выбрать самостоятельно, исходя из установленного перечня видов разрешенного использования», — сказал он.

«Внутри можно будет разместить производство легкой или строительной отрасли промышленности», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

С победителем торгов город заключит соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) с возможностью в дальнейшем оформить договор аренды земельного участка.

Инвесторам, готовым запустить в Москве новые производства, предоставляют выгодные условия. Они в том числе могут взять в аренду землю за один рубль в год. Одобрены и реализуются свыше 100 МаИП по строительству предприятий на 60 тысяч рабочих мест в разных районах города.

Из-за высокого спроса на готовую производственную инфраструктуру с 2024 года власти проводят торги за право реализовывать МаИП. По новым условиям разыграли два участка общей площадью более 1,5 гектара в Новокосине и Некрасовке.