В Подольске загорелся склад насосов
В Подольске в ночь на 5 июля вспыхнул склад насосов и насосного оборудования. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.
На них видно, как в небо над местом происшествия поднимаются клубы густого черного дыма. Сотрудники МЧС продолжают ликвидацию возгорания.
По предварительной информации, вспыхнул склад предприятия «Проинвест». По словам очевидцев, пожар мог начаться еще в час ночи — в это время в сторону места ЧП проехали две пожарные машины.
Ранее стало известно, что сильный пожар охватил склады в Раменском городском округе Подмосковья. Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших нет.
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