В Подольске загорелся склад насосов

В Подольске в ночь на 5 июля вспыхнул склад насосов и насосного оборудования. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

На них видно, как в небо над местом происшествия поднимаются клубы густого черного дыма. Сотрудники МЧС продолжают ликвидацию возгорания.

По предварительной информации, вспыхнул склад предприятия «Проинвест». По словам очевидцев, пожар мог начаться еще в час ночи — в это время в сторону места ЧП проехали две пожарные машины.